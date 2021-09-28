2021年國泰藝術節推出兩大節目，包含將舞蹈帶入全台各城市公共空間，與在地民眾一起自在起舞的「與雲門共舞」，還有今年全新製作「來雲門跳舞」，邀觀眾在淡水近距離體驗世界級舞團養成之路。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍，邀請全台民眾10、11月的周末，暫且放下塵囂紛擾，和國泰、雲門一起享受舞蹈帶來的單純美好。

國泰金控秉持「大樹成長，文化深耕」理念，今年除了第21年支持「與雲門共舞」，亦推出全新企劃「來雲門跳舞」，拉近民眾與舞蹈的距離，積累豐富的文化涵養。「2021國泰藝術節‧與雲門共舞」將走訪全台六城市，雲門舞者跳進博物館、縣政府大廳、學校體育館、廟埕廣場等公眾場域，與民眾一同和舞蹈美好相遇。今年國泰金控還攜手雲門，邀請觀眾一起「來雲門跳舞」。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍說：「感謝國泰金控長期支持雲門深耕臺灣，特別是今年能在自家自製親民的推廣節目，讓觀眾在淡水就能輕鬆走進劇場，親近舞蹈、一窺雲門。」

今年全新企劃「國泰藝術節‧來雲門跳舞」則以舞台魔幻秀開場，在沒有表演者的舞台上，由舞台懸吊及聲光系統結合古典樂擔綱演出，打開觀眾的想像力。雲門舞者緊接著開箱職業舞者養成之路，深入淺出上演一部現代舞發展史，登場的舞者也分享自己跳舞的故事，觀眾將有機會體驗舞者養成之路辛苦。

國泰與雲門期待以舞蹈鼓舞人心，邀請民眾一同共度宜人的秋季午後，親身體會舞蹈帶來的純粹和快樂，將文化美學輕鬆融入全民生活中。

(時報資訊)