現代人因為生活習慣改變，像是熬夜、外食及沉重的工作壓力等，長期下來可能會導致我們罹患癌症、慢性疾病、全身性自體免疫症後群、腎衰竭等等，根據行政院衛生福利部最新統計，國人已經約有98萬人領有健保重大傷病證明，平均每25人就有一人領證，且持續增加中；除此之外，依中央健康保險署統計，重大傷病醫療費用已超過2,000億，占健保總額近三成，可見，在重大傷病的治療花費上，亦須先準備好一大筆的開銷，因此有越來越多人意識到重大傷病保障的重要，國泰人壽建議民眾可以及早做好規劃，在需要時能夠即時減輕醫療費用的負擔。

國泰人壽推出鍾心保障專案，首年度一天只要6元，就可以預先準備好重大傷病及定期壽險保障，以30歲男性投保本專案，即投保國泰人壽新GO心保障100定期壽險（20年期/保額60萬元），附加國泰人壽新溢起鍾心重大傷病健康保險附約（保額30萬）為例，首年度年繳保險費2,055元，續年度年繳保險費3,240元，若客戶在第二保單年度之後的保障期間內取得重大傷病證明或者初次罹患特定癌症，可至少領取一次保險金30萬元，解決因治療所急需的醫療費用，另外，如果因為意外或疾病身故，可一次領取保險金60萬元，給家人留愛不留債。

新冠肺炎肆虐全球，同時也激發國人的健康意識，國泰人壽為鼓勵民眾培養運動習慣，做好健康管理，此專案附約商品特別加入創新外溢回饋機制，只要保戶完成指定任務，包含搭配國泰人壽Cathay Walker Plus每日健走7,500步、健康檢查、疫苗接種或癌症篩檢等，續年度附約最高享15％的保費折減，幫民眾做到事前的健康預防及事後的醫療補償，打造健康與保障的雙重防護網。

根據國泰人壽內部統計顯示，年輕族群對外溢保單接受度高，近五成為30歲以下投保，認同外溢保單可協助自己做好定期健康檢視，並養成良好運動習慣。而且現在Cathay Walker Plus還提供多項優惠活動，只要參與多元健康任務，就有機會獲得專屬好禮，加入方式參考：https：//reurl.cc/0xDWvK。

(時報資訊)