台灣市場出現一張全新的「星展商務eco卡」，為企業界人士的公司日常支出優先作了綠化，申請該卡片的企業，將拿到一張正面印上企業商標強調企業識別度，卡片背面則於簽名欄上方標註「我會支持環境永續」的永續宣言，時時提醒持卡人，刷卡消費的同時思考永續價值，透過實際消費行為創造改變。

星展商務eco卡以兩個層面實踐永續，一是卡片的體材質，使用可由生物分解的生質材料PLA製作。

相較於傳統塑膠，PLA材質於製造過程可降低68％碳足跡與28％能源消耗，且在焚燒時不會產生有毒氣體。星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基指出第二層的永續行動，把該卡片權益設計成推廣低碳交通，並結合一卡通功能，卡友可持卡搭乘環保的大眾交通工具，同時能於全聯量販店、7-ELEVEN及全家等商店消費。

「我們在打破一般商務卡大多侷限於公務相關支出的框架」，孫可基指出，這不僅是台灣第一張、也是亞太區第一張聚焦在永續（focus on Sustainability） 的商務卡，幫助商務客戶從消費開始就有機會推動低碳，在三大交通方式提供額外加碼：大眾運輸，共享汽機車，電動機車的加值、租用費、充電費等等，新戶使用每月都有不同程度的回饋。

「星展商務eco卡」的前身為「星展eco永續卡」，把原先針對消費民眾需求的規劃，微調成企業客戶的支付需求。不同於在台外銀的金融商品多由海外總部導入，「星展eco永續卡」由星展台灣團隊設計構想，2020年在台灣市場推出，此次再度針對企業客戶與商務客群發行「星展商務eco卡」。

孫可基表示，目前再透過響應萬事達卡「無價星球（Priceless Planet）植樹計畫」，承諾每發行一張「星展商務eco卡」，即為客戶種下一棵樹苗，期望能號召企業客戶一起共好，為環境永續帶來正面影響力。

(時報資訊)