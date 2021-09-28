ESG躍為全球市場主流，ESG評級產品成為投資人所需要。惠譽集團成立「Sustainable Fitch」，繼2019年推出ESG評分機制後，全新提供全球市場ESG授評金融產品，主要應用目標是固定收益投資項目。該集團旗下的惠譽信評已為全世界1萬500個發行法人和交易商品維護其ESG相關度評分。

此宣布，與標準普爾全球評級有明顯的較勁意味，兩家全球最大的信評機構在新冠疫情期間極力倡議ESG議題，並為授與信用評等等級的法人機構，在信評報告中增加ESG的評估項目。

惠譽集團執行長Paul Taylor表示，惠譽投入大量時間評估目前市場上已有的金融產品，聽取並收集投資者與其他市場參與者的回饋，全新推出的ESG評級產品，是針對市場需求直接回應。

惠譽集團表示，「Sustainable Fitch」將有自己的Sustainable Fitch ESG分析師團隊，由惠譽可持續金融全球主管、董事總經理史帝爾（Andrew Steel）領導，將以惠譽信用評等原則的數據為基礎，套用全新評級方法，讓ESG在實體、金融工具等各面向，提供客觀、全面評估，並且可進行詳盡比較。

且其應用範圍，將不僅限於惠譽的信用評等、現有的綠色商品或可持續發展相關的債券領域。

史帝爾表示，投資者需要超越信評分類，或目標透明且可交叉比對的ESG評等，以對ESG基本面因素進行評估。

Sustainable Fitch將為投資者提供一流的ESG評等，讓信評數據和分析結果有一致性、可比較性等。

Sustainable Fitch ESG評等的產品，有綠色債券、社會債券、可持續債券、過渡債券等金融商品。從根本上來看，ESG評等分析的重點在於企業行動、結果、影響與活動，而非單純關注於政策及更廣泛的企業承諾。未來亦會涵蓋來自企業、槓桿融資、金融機構、主權、超國家和機構、項目融資、公共融資及結構性融資等領域的各類實體。

惠譽表示，ESG系列評等由三大主要評級類別構成：ESG實體評級（ER1-5）；ESG工具評級（IR1-5）；以及針對貼標或KPI債務工具的額外ESG框架評級（FR1-5）。

特別的是，Sustainable Fitch的ESG評級數據和信息，將通過惠譽解決方案（Fitch Solutions）出售，惠譽集團旗下的Fitch Connect 將作為多元通路的交付平台。

(時報資訊)