出口貿易變數多，產險信用保證險業務今年明顯增加。根據產險業者統計，今年前八月該項保費已來到10.55億元，較去年同期成長超過18％，該項保險年成長率高於產險業整體簽單保費平均率10.6％。

國內專承作信用保證險種有法商科法斯產險以及比利時商裕利安宜產險今年前八月簽單保費都逾2億元。

其中，法科斯成長率12.7％，其他國內有承作信用保證險的產業公司還有富邦產、國泰產、新安東京海上產、明台產等，就各家金額來看，明台產險3.63億元、成年成長率近60％最高，新安東京產險成長率也有38％，今年都有不錯的成長。

產險業者表示，保證險熱賣主要是在新冠疫情期間，市場變數增加，也讓廠商風險意識提升，使得投保保證險的客戶數或既有客人的投保營業額都明顯成長，因上市櫃公司比較有風險意識，較願意花錢投保，讓物品可以順利交到國外買主，至於中小型企業相對投保信用保證險的比重相較較少，或因他們較沒有放帳交易、或因對一向往來客戶很信任，或是買了保險若沒有事，感覺到這保險就多花錢。

除了信用險之外，根據產險簽單前八月保費來看，除了企業險前八月已來到489.1億元，較去年同期420.2億元，年成長率高達13.7％，就絕對金額來看，企業險次於汽車任意險的582.92億元，然企業險的年成長率更高於汽車任意險的8.9％。

然而，前八月簽單保費成長率最高是健康險，今年健康險成長率高達118％，前八月是43.29億元，去年同期的健康險簽單保費才19.88億元，產險業者說，健康險保費倍數成長仍在於疫苗險和防疫保單熱銷。

(時報資訊)