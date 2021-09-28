928教師節將至，三家壽險公司建議「保師」三模式，富邦人壽強調四大帳戶檢視法，依各帳戶缺口強化保障，全球人壽建議依老師年齡階段增加不同保障，遠雄人壽則以雞尾酒規劃方式，以主約搭配各式副約，強化老師們的保障。

富邦人壽以恢復實體教學後，老師們既要扛教學壓力，又要防範學生群聚後的染疫風險，壓力山大，不少老師可能萌生退休念頭；全球人壽則是表示在少子化趨勢下，師生比逐年降低，老師的工作競爭亦極激烈。

遠雄人壽則看見高中以下老師以30～49歲居多，有七成左右，30歲以下年輕老師不到一成，指出正式老師名額有限，代理老師工作壓力不小，但是收入可能不高。

因此在疫情及工作壓力下如何「保師」，富邦人壽建議，要從醫療、長照、養老、責任四大帳戶來檢視，如醫療帳戶是要看自己、父母、子女、同住家人等醫療保障是否充足，是否有法定傳染病的相關保障；且新冠肺炎重症患者可能造成後遺症，嚴重者可能需要長期照護，應檢視長照保障是否充足；再來是退休金是否能達到工作時所得的七成，養老帳戶是否足夠，再來是人生責任有多重，身故保障等責任帳戶亦要強化。

富壽建議四大帳戶要做好不同險種的最適比例分配，轉嫁疫情下的各類風險，及早規劃薪資收入外的穩定金流，讓提前退休計畫更有所依，還能有效替自己與家人因應萬變。

全球人壽則是建議，青年教師先以終身醫療險、實支實付醫療險、重大傷病險，作為基礎打底保障，以終身醫療險主約搭配一年期的實支實付醫療險及重大傷病險附約，即可用較少的保費達成全面性的保障。

若是中壯年教師，建議用長年繳利率變動型壽險、長照險為未來退休及早準備；熟年教師則可考慮躉繳或短年繳利變型壽險，累積退休資本。

遠雄人壽則建議新手老師，可先以定期健康險作為主約搭配各式附約，一次便滿足各種醫療保障。其中包括癌症、手術、疾病住院、長期照顧、意外住院、傷害失能及意外身故等，可用較低的保費買到較高保障，未來再視經濟能力，逐步增加終身或其他保障。

(時報資訊)