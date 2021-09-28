美國經濟仍持續成長，投信法人預期，美國貨幣政策漸進式調整對於股市的影響將是暫時且溫和的，即便美股遭逢短線震盪，料無礙美股中長線多頭行情。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，市場資金充沛，企業高景氣有望延續至2022年上半年，獲利前景佳的科技股是可持續留意族群，受惠供需吃緊、汽車電氣化趨勢的車用半導體業者可在下半年持續關注。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，只要美股企業獲利持續向上成長，將為股市帶來一輪又一輪的多頭攻勢，延續本波長期多頭行情。

操作上，建議「取長補短」，聚焦長期獲利穩健向上的資產。積極型投資人，可優先布局受惠景氣復甦或企業擴大資本支出的機器人、AI人工智慧等創新科技基金；穩健或保守型投資人，可偏重在長期需求大或具政策利多支撐的精準醫療、水電瓦斯基金。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，美國在經濟加溫、資金持續寬鬆、企業財報繳佳績等利多下，有機會震盪走高，永續概念的成長股將是未來主流，適合長線保護短線，可逢低布局電動車、太陽能、風力發電、智慧電網、廢棄物處理之循環經濟相關等類股。

「元大S&P500」ETF研究團隊表示，美國逐步恢復到常態生活，美國景氣亦回歸基本面，經濟復甦力道強勁，尤其從美股頻頻創高亦可得到應證。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，科技類股具有獲利表現穩健、產業成長動能及題材不斷的優勢，加上歷年第四季是電子消費旺季，有助於業績成長。美國科技類股的產業基本面和EPS成長率仍向好，根據高盛預估，大型科技股今年營收預估仍將正成長，加上科技產業創新題材不絕，產業中長期發展前景看好，因此後市表現仍值得期待。整體而言，看好科技類股表現。

(時報資訊)