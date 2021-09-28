美國近期公布8月CPI數據微幅下降至4％，但市場對通膨的長期擔憂並未完全消失。美林證券統計，市場預估美國10年期公債殖利率今年底上看1.9％、2022年底升至2.2％，顯示主流觀點依舊支持殖利率緩步攀升。面對債券市場的投資難度升高，投資人不妨選擇複合債基金，掌握進可攻、退可守的投資機會。

野村基金（愛爾蘭系列）全球多元收益債券基金經理人賀昱誠（Richard Hodges）表示，利率（特別是在美國）在兩年內會比現在更高，雖然無法確定何時將開始升息，但將提前和漸進地發出縮表和升息的訊號。預期縮減購債或增加縮減購債預期，將對公債殖利率和投資級、高收益債利差施加上行壓力。

目前市場多認為聯準會將可成功控制通膨預期，美債殖利率將呈現緩步上升的走勢，殖利率較高的債券，如高收益債以及新興美元主權債，具有較高的吸引力，第四季可望持續上漲。但因為市場仍有不確定因素，投資人不妨透過複合型債券基金來降低投資風險。

富蘭克林證券投顧表示，以阿聯和沙烏地阿拉伯為首的波灣六國政經合作組織，每個國家目前都各有願景計畫的實施，以利民間企業發展和吸引外資。政府也致力平衡財政，改善人民生活品質。在積極的政策作為下，可藉由波灣債券型基金分享當地經濟多元發展題材。

歐義銳榮歐洲高收益債券基金總代理第一金投信指出，歐洲央行持續執行1.85兆歐元的緊急抗疫購債計畫，直到明年3月底；加上GDP、通膨率等經濟數據優於預期，企業財務體質也大幅改善，因此建議投資人在聯準會縮減購債之際，適時布局歐高收，抵禦震盪風險。

合庫美國短年期高收益債券基金經理人陳柏翰表示，美國雖然短期間不至於馬上升息，但考量當前實質利率接近歷史低點，中長期來說美債殖利率仍有走升的機會，這對於存續期間較長的高收益債券顯然衝擊較大，建議可留意短存續期的高收益債。

(時報資訊)