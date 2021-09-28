根據高盛最新報告，全球基金經理人今年來最愛的新興市場是印度，在新興股市基金配置比重高達11.6％，金額高達655.4億美元，印度股市也是今年來表現最佳的亞股，累積漲幅達21.98％，連帶印度基金績效水漲船高，最佳表現漲逾三成，在資金挹注及政策利多持續下，可多留意印度基金投資契機。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑表示，印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，外資年年淨買超印度股市，今年來更因流動性充裕、央行決策較穩健，成為外資獨鐘的市場。全球新興股市經理人對印度加碼最多，整體基金後續仍有加碼空間，資金動能猶存。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度股市獲市場資金認同，今年以來累計買超持續為新興市場最高，在資金寬鬆與政策支持下，隨全球防疫經驗累積、疫苗陸續到位，市場焦點遲早將回到解封後的經濟成長，加上企業財報大幅成長，確立企業獲利復甦方向不變，股市具長期高成長的投資價值。建議以業績穩定的大型股為核心，及尋找爆發力強的中小型股，與跌深且業績能見度高的景氣循環股。

安本標準投信投資長彭炫通認為，印度今年來因疫情又燒，對經濟成長可能造成阻礙，股市表現震盪，但經過市場陸續反應利空，加上印度政府採取良好因應措施，允許更多種疫苗上市，以及大舉提升疫苗接種目標，使股市信心回升，市場資金也持續加碼。

林光佑強調，印度股市具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值好標的，印度疫情受控、企業財報漸入佳境，且基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，後市表現仍可期。整體來看因政策面及資金面帶動股市，搭配季節性題材，投資信心增強，股市強勢格局可望延續。

(時報資訊)