亞債基金今年績效差強人意，但法人認為，亞債可逢低分批買，收息效果佳。凱基新興亞洲永續優選債券基金經理人劉書銘表示，多數投資人仍在觀望聯準會FOMC會議，且大陸地產等負面消息讓投資人風險偏好轉趨保守，亞洲投資級債整體表現相對亞洲高收益債較為強勢。

劉書銘說，雖然大陸地產債波動再度拖累亞洲債券，且大陸7月份經濟活動表現不如預期，需持續關注後續經濟數據是否能轉向，但投資人不必過度悲觀，一方面是亞洲債券利差則略高於平均，多數信用債券利差呈現低於10年平均，又金融穩定仍是大陸重要政策目標，也顯示亞債利差吸引力及政策走向均呈現正向發展。

日盛亞洲高收益債券基金研究團隊指出，受惠亞高收債的高息挹注，亞高收債總報酬續漲，然未計利息的價格指數價格目前約位於85.2處低位，意味亞洲高收益債後續更具債券價格上漲潛力，後續資本利得空間可期。

此外，根據調研機構統計，亞高收債今年違約率預期大約為2.4～2.6％，低於去年水平，當前違約率已明顯改善，加上近期亞洲部分國家企業業績陸續發布，在疫情趨緩以及各國政府政策加持下，多數企業獲利增長普遍優於市場預期，亞高收更具吸引力。

野村亞太複合高收益債基金經理人謝芝朕表示，亞洲信貸可能會保持脆弱，然而根據過往經驗，預期目前高收益信貸的疲軟不太可能持續很長時間。

從基本面來看，對亞洲企業信貸保持建設性的中性看法。隨著大陸繼續去槓桿化，基本面將轉好。新冠疫情在大陸再次擴散可能會暫時減緩經濟活動，但疫苗接種加速可望恢復經濟增長。

(時報資訊)