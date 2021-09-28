美國聯準會召開9月例會，加上金融市場傳出雜音，395.64億美元觀望資金轉進美國貨幣市場基金流出，推升美國10年期公債殖利率上周順勢站上1.46％，整體債券型基金上周淨流入金額也大幅收斂至99.84億美元，但連續吸金周數仍挺進至第28周。

觀察三大主要債市上周基金資金動能，仍舊以投資級企業債券基金買氣最強，儘管單周吸金幾乎對半砍至67.95億美元，連續吸金周數進入第28周；高收益債券基金資金淨流入金額同樣收斂至7.5億美元，卻也連續10周獲資金青睞；反觀新興債券基金則轉流出11.06億美元，終止連續三周吸金紀錄。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出，美國9月FOMC如市場預期，維持聯邦基金利率於0～0.25％目標區間不變，並持續目前每個月1200億美元的購債規模。聯準會主席鮑爾暗示最早可能在11月啟動，並在2022年中完成，但重申傾向等到縮減購債程序完成之後才開始升息。

黃百嵩分析，在美國聯準會完全進入縮減進程之前，預期收益率不太可能大幅走高。預計美國10年公債殖利率可能落在1.25％～1.875％區間。受惠於企業營收持續亮眼，違約率下滑，看好美國高收益債。

回顧上一次2013年聯準會減債經驗，摩根高收益債券在宣布減債前、宣布減債到開始執行、減債開始後期間均表現穩健，波段漲幅分別達8％、1.6％和5.9％，加上基本面復甦使高收益企業信用品質持續轉佳，更添高收益債投資魅力。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在市場震盪時期，部分資金往往會由風險性資產流向較為保守的避險資產如債券等，以期降低資產波動度。但審視當前環境，隨著全球經濟持續重啟、主要央行政策朝向正常化發展以及實質利率接近歷史低點等多重因素影響，未來美國公債殖利率雖可能波動，但長期應會震盪走高，並在過程中造成存續期較長的債券價格受到影響走跌，在投資債券資產時不可不慎。

謝佳伶表示，投資時應首重存續期控管，如選擇存續期較短（2年或以下）的短年期高收益債，降低在債券到期前受到美債殖利率走升對價格帶來的衝擊。在市場方面，建議可選擇經濟基本面穩健的美國，並聚焦再融資順利、獲利成長、展望與企業債信持續改善的優質美國企業所發之美國短年期高收益債，不但可獲得較公債與投資級債為優的金流息收，更可藉短年期與較佳評級控管信用與利率風險、降低資產潛在可能波動度。

(時報資訊)