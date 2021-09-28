全國場域最大且唯一雙展區的「花蓮太平洋溫泉季」將於10月2日至31日登場，花蓮縣長徐榛蔚9月27日在「2021太平洋溫泉季」記者會中與來賓共同擊鼓，象徵2021花蓮太平洋溫泉季正式開跑，活動代言人林舒嬅、愛玩客台灣女婿吳鳳也在記者會中介紹兩大溫泉特色。歡迎全國鄉親秋冬來花蓮瑞穗及安通溫泉區享受兩種泉質的好湯，並使用振興券及國旅券來花蓮消費及抽大獎。

為提振花蓮觀光產業，縣府更對應啟動3項觀光振興方案：「玩花蓮抽賓士、再抽百萬Q幣」鼓勵遊客入住合法旅宿並至活動官網登錄，及前往任一指定景點，即可參加抽賓士車以及100萬花蓮好Q購物金；「旅行社獎勵計畫」30人以上旅行團入住花蓮，並至指定任一景點，每晚獎勵金1萬，續住再獎勵5,000元；「花蓮fun心購 月月抽IPhone」至指定商圈夜市消費滿200元即可獲得1張抽獎券，每月將抽出Apple iPhone、MacBook、Watch、iPad、AirPods及花蓮好Q千元購物金等總價值百萬大獎，讓安心國旅振興方案能協助活絡花蓮觀光產業。

縣長徐榛蔚表示，面對疫情花蓮不敢鬆懈，各項防疫工作堅持到位，為花蓮觀光做足準備，逐步復甦觀光景氣，從10月起配合中央推出振興方案接力展開各項大型活動，持續打造花蓮為國旅首選旅遊地，首波活動就推出「2021太平洋溫泉季」。活動特別推出「山海溫泉深旅」與「溫泉專車」兩種遊程，讓遊客能在花蓮留得久、玩得慢、走得深，細細體驗大自然之美。

活動期間「入宿溫泉季．集章消費趣」，還有機會抽中iPad、iPhone12、花蓮住宿券、瑞穗/安通泡湯券、紅面鴨大禮包等多項好禮。活動詳情請上2021太平洋溫泉季活動官網（www.hlhs.com.tw）或花蓮觀光資訊網（www.tour-hualien.hl.gov.tw）。

(時報資訊)