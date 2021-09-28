台股基金及高收益債基金風險等級，究竟誰比較高？在金管會與投信公會研究多時後，結果出爐，證期局局長張振山27日表示，基金風險報酬等級（RR）維持五級，且依一千多檔基金跑出的結果顯示，台股基金波動度仍是高於高收債基金，因此台股基金維持RR4，全球、區域或已開發國家高收債維持RR3。

但是有部分基金風險評級會調整，據投信業者透露，主要是全球能源股票型基金及新興市場債券基金等，仍待金管會最後確認，才會對外公布。

金管會強調，基金風險報酬等級分類標準（RR）是參考歐盟UCITS基金揭露「綜合風險與回報指標」（SRRI）作法，計算基金過去五年淨值波動的標準差（即波動程度），按波動程度由小到大區分為RR1～RR5計五個等級，RR1表示波動程度最小，RR5則是波動程度最大。

同時基金風險報酬等級並不是強制揭露的資訊，主要是提供給基金銷售機構參考，作為了解客戶（KYC）與了解商品（KYP）時的輔佐指標，銷售單位仍是要確認客戶風險屬性、是否適合投資該檔基金，不能單以RR等級來決定商品適合度，投資人投資基金時亦要了解基金投資策略、投資標的，及歷史報酬率不等於未來報酬等。

這次檢討基金風險報酬等級，主要是有投信業者主張台股基金波動度相對小、國內基金業者更熟悉台股標的，損失風險會比海外高收債小，結果台股基金列RR4，但全球高收債基金是非投資等級債卻列RR3，多位立委亦要求檢討高收債基金等級，並有建議由現行五級分類擴大到七級風險。

投信公會近期檢討結果出爐，在檢視一千多檔基金過去五年淨值波動度標準差後，確定台股基金波動度相對較高，維持RR4，而高收債基金的評級亦維持不動，總分類五級的標準亦不動。

僅少數分類的基金因計算出來波動度有偏離現行分離，可能會被改分到波動度大的一級，如RR4被分到RR5，但證期局強調，這些RR評級只是代表價格波動度，並不是代表確切的投資風險，盼外界不要誤用。

(時報資訊)