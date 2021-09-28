王品（2727）27日股價上漲5.50元，漲幅3.87％，收在147.5元。市場看好王品營運主要考量疫情趨緩及振興五倍券的利多，第三季有望轉虧為盈。

因疫情衝擊，王品今年第二季每股虧損2.72元，不過基於疫情趨緩及振興五倍券的利多，市場估王品第三季稅後EPS回升至0.68元，可望由虧轉盈。

國內在7月下旬恢復餐廳內用後，王品8月營運顯著回溫，王品8月合併營收回升至14.12億元，月增36.05％，復甦動能加快，單月營收已接近疫情爆發前的4月14.77億元的營收規模。

因應振興五倍券政策，王品推出搭配政府五倍券政策，也推出「政府拚振興、王品發現金」相關行銷活動，而近期疫情管控情況趨於穩定，內用限制將持續放寬，第四季營運將持續走揚。展望2022年，疫情干擾淡化及持續展店，提振營運，營運將恢復成長動能。

王品的中長期展望，將以增加創立火鍋類及燒肉等品項之新品牌，拓展不同價格帶，提振王品集團採購能力多元與擴張。目前王品在台灣地區火鍋類營收占比已逾30％，長期規畫火鍋類營收占比朝五成邁進。

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(時報資訊)

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