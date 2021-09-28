27日台股延續近期震盪格局，加權指數收17,313.77點、漲幅0.31％；國喬（1312）、聯成（1313）兩檔塑化股帶量攻堅行情，國喬股價收高30.35元、上漲3.76％，聯成收盤價26.25元、上揚5.42％，可留意相關認購權證。

國喬2021年前八月營收149.49億元，年增幅49.74％，8月營收18.77億元，月減幅1.35％及年增幅30.03％。2021年上半年稅後盈餘35.89億元及EPS 3.95元，優於去年同期獲利7.11億元及EPS 0.78元。

27日塑化類股突破300點關卡、收高306.19點，漲幅2.85％，近期日K線連三紅，已創波段新高，國喬股價也站上30元關卡及月季線。27日法人買超國喬1.31萬張，自營商買超1,388張，外資更買超1.17萬張，也是外資連四日加碼合計達1.48萬張。

聯成2021年前八月營收527.20億元，年增幅76.03％，8月營收76.66億元，月增幅4.12％及年增幅65.89％。2021年上半年稅後盈餘24.24億元及EPS 1.88元，優於去年同期虧損2.07億元及每股虧損0.16元。

近期聯成股價日K線連四紅，激勵股價接連站上月線及季線，有機會挑戰前高8月初的28元。27日外資買超聯成5,896張，自營商也小幅加碼358張，九月來外資累計買超量1.18萬張。

(時報資訊)

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