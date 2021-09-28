大陸官方推動節能減排下，各省陸續實施「能耗雙控」措施，限制企業的煤、電用量，原物料價格蠢蠢欲動。水泥股台泥（1101）27日股價下跌0.39％，收51.1元，紙類股榮成（1909）則大漲5.82％，收高在29.10元，股價表現兩樣情。

觀察三大法人動向，在台泥部分，外資賣超1,059張，投信買超1,912張，自營商買超248張，合計買超1,101張。在榮成部分，外資買超1,806張，投信買超440張，自營商買超2,289張，合計買超4,535張，法人買盤積極。

在大陸推動節能減排下，各省陸續實施「能耗雙控」措施，限制企業的煤、電用量，導致水泥報價在近兩周出現大漲。

但法人表示，第四季在中國大陸水泥銷量減少、但報價上漲下，對台泥獲利助益有限。近期中國恒大集團面臨破產事件，讓中國大陸房市需求出現明顯下滑，加上鋼材成本大漲，部分公共工程放慢施工進度，水泥需求較為疲軟。加上煤炭在供給受限、需求暢旺帶動，水泥的主要成本，動力煤報價大幅上漲，水泥噸成本將持續遭到壓縮。

在榮成部分，法人表示，工業用紙供需吃緊，中國大陸工紙廠持續調漲瓦楞紙報價，後續即將進入歐美消費旺季，工紙需求將更加強勁，榮成將因此受惠。

法人表示，受到中國大陸「金九銀十」旺季加持，大陸工紙廠從8月以來，多次發出漲價通知，台廠部分，為反應能源成本，也有華紙宣布自10月1日紙品全面調漲5％，而先前廢紙回檔，不僅未見工紙回檔、反有紙廠多次提價，皆有助於紙廠利差的擴大。

(時報資訊)

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