27日台股因大陸限電的利空，電子股衝擊最大，相較食品股如大成（1210）、卜蜂（1215）等受惠內需起飛，股價具有支撐力道。

振興五倍券政策啟動，內需市場將大幅度回升，屬於內需的雞肉等食品股的大成、卜蜂同步上揚。

大成27日股價上漲0.8元，漲幅1.47％，收在55.2元。卜蜂27日上漲2.2元，漲幅2.77％，收在81.7元。

大成為國內油脂、肉品大廠，2019年成立Neo Foods新創肉團隊，2020年初建立新食成公司，今年新創植物肉產品已陸續上市。

大成看好植物肉市場未來成長性，預計投入10億打造新廠專門做植物肉，將在桃園富岡與嘉義馬稠後兩地評估，初估二年後投產，產能目標上看20億元。

大成日前也投資10億元，與日本昭和產業合作，在彰化二林將興建全台最大雞蛋旗艦廠「昭和蛋品廠」，預計在2022年9月底前完工。每小時將可處理38萬顆蛋，市占率提高至一成，穩坐蛋品市占第一。

因國內疫情衝擊，大成上半年EPS為1.52元，略低於去年同期EPS為1.66元。市場看好隨著內需市場復甦，大成下半年確立營運走揚。

卜蜂8月合併營收為20.37億元，年增7.7％，月減5.1％，累計前八月合併營收為160.1億元，年增10.85％，營運優於去年同期主要為豬價上漲、加工品量增及飼料漲價。

第二季雖有三級警戒衝擊學校、夜市及餐飲等業務通路，但卜蜂在產品結構上無食用油，受衝擊範圍相對少，宅家自煮商機也帶來正面挹注，第二季EPS為1.46元，優於去年同期的1.44元，法人看好下半年疫情趨緩、各業務通路恢復正常後，表現將優於上半年。

(時報資訊)

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