比特幣自4月14日的波段高點（64854），一路下跌至6月22日波段低點（28805），跌幅一度逾55％。比特幣與S&P 500近五年的相關係數高達0.87，屬高度正相關，且比特幣往往領先S&P 500半年下跌，近期再度大跌，投機資金退潮。

將公布的重要經濟數據，有28日的CB消費者信心、30日的GDP季率終值、10月1日的個人消費支出價格指數年率、Markit製造業採購經理人指數終值，以及ISM製造業採購經理人指數等；美聯準會主席鮑爾28日將出席參議院銀行、住房和城市事務委員會的聽證會。投資人須多加留意上述經濟數據與事件。

觀察美國芝加哥交易所24日的MI道瓊期貨，以帶長下影的小紅K作收，雖顯示下方支撐力道不弱，但因上方仍有自5月來最多點連結所形成的頸線反壓，再加上比特幣早已領先大跌，投資人可以震盪拉回來看待期貨後續走勢。

台灣期交所2017年5月開放盤後交易，以及新增美國道瓊指數期貨與美國標普500指數期貨兩項商品後，邁出與世界接軌的第一步，2020年10月增加美國那斯達克100指數，指數期貨槓桿倍數約十倍左右；國內的國泰投信則提供兩倍槓桿的美國道瓊正2 ETF，投資人可依個人風險屬性，操作與美股相關具槓桿倍數之商品。

台灣期交所設計之美股期貨，具以下優勢：一、以新台幣計價，投資人不需承擔匯率風險；二、交易便利，透過現有下單管道即可參與美國市場投資；三、交易門檻低，此兩項商品的契約規模與小型台股期貨接近；四、指數涵蓋主要美國個股，成分股包含蘋果、可口可樂等，適合想輕鬆參與美國股市的台灣投資大眾。

（國票期貨提供，方歆婷整理）

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