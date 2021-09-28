美元同時受到「利率」與「通膨」兩大關鍵因素的影響，即利率評價與購買力評價的雙重影響，簡單來說，就是受到實質利率預期的影響，利率上升對美元有利，但通膨預期上升，則對美元不利，兩者交疊影響。

美聯準會（Fed）主席鮑爾暗示，Fed量化寬鬆計畫可能從2021年11月開始「退場」，並於2022年中完成；至於2％通膨目標，Fed已確認達成。

最受市場關注的利率預測「點狀圖」則顯示，有九位決策委員預測Fed將於2022年首次升息，比6月時多出兩人，且剛好達到所有委員的半數。Fed預測升息的時間提前，加上購買資產計畫即將「退場」，代表貨幣政策「正常化」將邁出一大步，這對於美元算是正面的訊息。

首段提及，美元同時受到「利率」與「通膨」兩大關鍵因素影響，因有一半的決策委員預測2022年會升息，預測升息時間提前，因此，在利率角度有利於美元。

至於通膨方面，現在整體原物料方面看起來已經不是全面一起大漲的現象，如農產品從高點回落不少，金屬類也開始陷入整理，而原油跟天然氣還維持強勢，但通膨壓力勢必會相對較減輕。且美國總統拜登一直想壓抑通膨，在尚未實際升息下，可以讓美元維持強勢，藉此可以壓抑通膨。

從技術面來看，美元已經完成了一年的底部型態，頸線回測兩次並沒有明顯跌破，美元看起來偏強勢，只是處於緩慢上漲。可賣出台灣期交所推出的歐元兌美元期貨契約，不過仍要重視風險，設好停損點位。（群益期貨提供，方歆婷整理）

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