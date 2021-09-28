台股加權指數27日在台積電（2330）大拉尾盤下翻紅，小漲53點、或0.31％，收在17,313點，台指期則上漲44點，收在17,292點，期現貨逆價差擴至21點。

期貨商指出，台股目前上有壓、下有撐，區間整理結構態勢不變。國內五倍券開始預約、蘋果iPhone 13銷售不錯為利多，然美國有債務上限、大陸有限電問題等，多空因素並陳，籌碼面中性，指數先以中性區間看待為宜。

台指期27日呈開低走高格局，盤中一度大漲75點，不過，逼近季線時賣壓出籠，所幸尾盤在權值王台積電急拉下，指數翻紅、且漲幅擴大，終場以紅K棒作收。籌碼面上，外資27日對現貨買超38.5億元，但期貨淨空單增加1,863口、至19,326口。

自營商選擇權淨部位上，目前仍以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為兩千餘口，買權賣權OI總量依舊相當。周選方面，賣權OI在27日增量較買權OI多，賣權OI較買權OI多兩萬多口，多方力道較大。

統一期貨指出，周選支撐與壓力區落在17,100至17,500之間， P/C Ratio升至1.14，整體籌碼中性看待。

群益期貨也表示，外資期現貨中性布局，不過，避險空單自9月22日反彈以來有增加一些，自營商選擇權中性偏多，月選中性，周選較偏多，整體籌碼面中性。

技術面來看，目前台股各均線逐漸靠攏糾結，短線仍待量能明顯放大回升後，台股方能打破目前區間格局。

元富期貨指出，雖27日指數在尾盤台積電急拉下，漲幅擴大，終場以紅K棒作收，然目前指數上方仍有月線反壓，因此短線以中性區間看待為宜。

(時報資訊)

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