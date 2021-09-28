大陸啟動「能耗雙控」政策，配合政府限電、停產，27日不少台商科技廠公告將停工四到五個工作天，儘管大多數表示短期營運不受影響，不過仍有部分廠商股價應聲下跌。而PCB廠泰鼎-KY（4927）因生產基地集中在泰國，相較同業受大陸政府限電的影響較小，27日早盤在多方積極推升下，最高漲至75.8元、創下今年來新高。

根據TPCA及工研院IEK的統計數據顯示，自2017年第二季起，台商在大陸生產比重就一直維持在六成以上，且比重一直在往上成長。

IEK指出，近期觀察發現，台商在大陸生產比重有趨緩的現象，原因來自終端產品對高階PCB的需求越來越高，且越來越多台商選擇到大陸以外或是回台投資，隨著新產能陸續開出，預期未來台商在大陸生產比重一直上升的趨勢可能不在。

鎖定東南亞的生產製造需求提升，以及客戶需求強勁，泰鼎三廠新產能正如火如荼開出中，第一條新產線七月中開出後，就帶動泰鼎營收創下新高，八月則因越南、馬來西亞疫情干擾，出貨受阻導致營收下滑。

不過法人看好，隨著東南亞地區疫情陸續受控，九月客戶稼動率和拉貨狀況也已恢復，加上傳統旺季需求強勁，預期泰鼎第三季整體營收仍為季增格局，且2021全年營收較2020年有雙位數成長的看法不變。

(時報資訊)

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