又有一家300元級高價股申請上市，證交所表示，台灣精銳（4583）27日送件申請上市，為今（110）年第16家國內公司申請股票上市。台灣精銳27日在興櫃收盤均價及收盤價均為301.5元上漲1.96％。

(時報資訊)

#申請上市 #台灣精銳

個股觀測

優良
持平
注意

延伸閱讀