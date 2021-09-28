為捍衛自家股價，上市公司常透過買進庫藏股護盤，統計下半年來庫藏股已執行結束的19家上市公司中，計有國巨（2327）、技嘉（2376）等八家公司100％買回，顯示公司最有誠意。

若以庫藏股買進均價與市價相較，則以世芯-KY（3661）庫藏股買進價格最漂亮，市價比庫藏股買進價高出至少八成，但也更有12家庫藏股慘遭「套牢」。

今年下半年台股指數約在萬七到萬八之間震盪，指數差異多在千點上下，但個股股價表現差異十分大，以庫藏股執行期間截止日在今年7月以後到目前為止統計，共有19家公司庫藏股執行時間到期，其中，美時、國巨、技嘉、華新科、盛達、訊連、精成科、東哥遊艇等八家都在執行期間100％完成買進預訂的張數。

接下來，菱光庫藏股執行率逾95％，三陽工業、志聖各逾七成，台郡、昆盈各達六成以上，昇貿、美吉吉-KY各超過五成，世芯-KY四成，文曄、大魯閣各在一成上下，柏文僅有1％。

若進一步以庫藏股買回均價與9月27日收盤市價來看，則以世芯-KY股價表現最驚人，世芯-KY執行率雖只有四成，但因價格高共斥資2億餘元買進，每股均價489.51元，以27日收902元，則市價已高於庫藏股84％以上，是庫藏股最亮眼的公司。

此外，只有東哥遊艇、訊連、文曄、昇貿、盛達及柏文等，目前股價略高於當時庫藏股買進均價，高出的幅度多在13％以下，其餘12家上市公司執行庫藏股，目前都處在「套牢」的階段，情況最慘的應是華新科，27日收163.5元，庫藏股均價高達213.19元，目前市價比庫藏股買進均價跌三成。

(時報資訊)

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