中國大陸限電事件牽動台廠，工業電腦龍頭研華（2395）昆山廠已確認配合地方規範停工至月底，但公司表示，台灣還有約五成產能，將採補班方式進行調度，預估影響有限。

外資大和資本證券也「看長不看短」，強調研華2022年業務可望全面成長，「WISE-PaaS」軟硬整合平台中長線貢獻增加，將成推升利潤率一大動能，喊出目標價410元，評等「優於大盤」。

研華昆山廠配合當地官方政策，將停工至月底，公司表示，對於原定產能造成影響，將由其他廠區支援製造，或是透過日後補班等方式，彈性調配整體產能。國內大型投顧法人分析，若以停工四～五日計算，大約影響9月營收6％～8％，但因為仍有庫存因應，預計實際影響數字更小，若限電停產僅是一次性事件，對公司長期營運干擾不大。

中長線來看，隨著中美政府積極推動基建，將帶動研華在交通、公用事業及新能源等應用長期的發展，加上工業物聯網及半導體應用，預期未來每年將以雙位數營收成長為目標。

而同樣給予研華正面評價的還有大和資本證券，看好主因為公司在工業物聯網事業群（IIoT）、服務物聯網事業群（SIoT）、物聯雲事業群（CIoT）2022年將「全面成長」，疫情影響雖有不確定性，但相關產業的「解封」需求持續增溫，包括部分大型博弈專案即將重新啟動。

大和資本證券指出，研華「WISE-PaaS」軟硬整合持續發酵，強化與系統集成商（DFSI）緊密合作，貢獻占比提高，可望帶動營收年複合增長率加速，未來三～五年改善後，毛利率可望超過四成，因此，將目標價訂在410元，重新回升到「4字頭」。

此外，研華規劃將在桃園、昆山兩廠進行擴產，預計今年底前完成增加三成產能，以因應客戶需求。據了解，雖此次中國大陸突然實施限電停工，但內部目前沒有調整兩岸擴產比重的計畫，後續將看整體環境及生產狀況進行調配。

(時報資訊)

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