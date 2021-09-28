大陸當局確立將所有加密貨幣相關交易都列為非法金融活動，並嚴格取締相關業務，台股的加密貨幣供應鏈轉變為受害股，27日華擎（3515）、微星（2377）、技嘉（2376）、撼訊（6150）、麗臺（2465）等股價均走跌。

中國人民銀行（大陸央行）會同最高人民法院、工業和資訊化部、公安部等十大機關，宣示加密貨幣在國內屬於非法金融，嚴格禁止及取締，這是大陸當局釋出最強烈打壓加密貨幣產業的訊號。

大陸央行指出，加密貨幣包括比特幣、乙太幣、泰達幣等虛擬貨幣都不具有與法定貨幣等同的法律地位。市場點名台股加密貨幣供應鏈將遭受影響，有撼訊、映泰、麗臺、青雲、華碩、技嘉、微星、華擎、承啟等。

內外資對華擎看法分歧，國內期貨投顧27日將華擎從買進轉為中立，外資日前則喊進華擎，此次遭遇大陸突如其來的利空，法人看法也多空交鋒。

國內期貨投顧表示，華擎今年營收成長主要來自挖礦需求提升的顯，隨著挖礦需求將降溫及歐美疫情解封影響主機板需求、越南工廠停工影響，將下修第三季營收預估16％，獲利也將一併受到影響。此外，以太坊將在今年第四季至2022年第二間將共識機制由目前的工作量證明（POW）轉變為權益證明（POS），將對於顯卡挖礦需求帶來結構性的改變，未來顯卡挖礦需求將消失。

台新投顧副總黃文清認為，近期以太幣回檔至2,800至3,000美元，挖礦回本的期間已拉長至六至八個月，短期而言，礦工添購設備的意願將逐漸降低。

華擎27日下挫6元，跌幅3.67％，收在157.5元。外資27日賣超1,022張，為連四日賣超，不過投信逆勢撿便宜，27日買超300張。

撼訊今年第二季受惠遠距、宅經濟及加密貨幣挖礦熱潮，EPS為7.19元，單季EPS為歷史次高，但因加密貨幣遭大陸等多國列為違法金融，下半年股價一路走跌。

統一投顧董事長黎方國表示，大陸近期實施的政策均對產業影響頗深，如大陸限電停產措施，將衝擊部份台廠9月營收表現，台股上檔月線季線解套賣壓沉重，操作難度增加。

(時報資訊)

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