蘋果傳出2022年下半年將問世的iPhone 14將可能採用全新設計，其中最大變革將可望讓螢幕上方3D感測模組全部消失，並改用螢幕下感測器。

法人預期，若蘋果導入螢幕下感測器解決方案，將有望使市場全面跟進，在非蘋感測器市場布局已久的昇佳（6732）將有機會擴大拿下非蘋陣營大單。

蘋果iPhone 13系列機種甫發售，市場已經開始在關注下一代機型可望具備什麼特殊亮點。根據外媒報導指出，2022年才會推出的iPhone 14將會是全新設計的機種，屆時將可能採用穿孔式螢幕，取代現在使用的瀏海式3D感測模組，代表螢幕上方將可能不會再有任何黑影阻擋視覺體驗。

據了解，本次iPhone 14所傳出的穿孔式螢幕設計，主要是將原先的3D感測模組改為狹縫式設計的螢幕下感測器，實現全螢幕設計，且當中未來有機會整合測距、RGB及防閃爍感測器，加上一顆前鏡頭並配合自行開發的AI軟體，達成Face ID臉部辨識功能。

事實上，蘋果在iPhone規格一向是外界關注的焦點，本次iPhone 13系列機種雖然前螢幕的3D感測模組相較上一代縮小20％，但依舊缺乏大幅革新亮點，使外界開始關注蘋果未來是否可能取消前螢幕的3D感測模組或是加上螢幕下光學指紋辨識，讓使用者體驗大幅提升。

法人指出，目前智慧手機感測器大廠昇佳在狹縫式感測器模組已經開始量產出貨，並打入OPPO、Vivo等非蘋品牌大廠訂單，拿下多款旗艦機種大單，表現不亞於歐洲感測器大廠奧地利微電子，若後續蘋果導入狹縫式設計，將有機會帶動感測器市場出現新一波風潮，使昇佳在非蘋陣營訂單可望持續擴大。

除此之外，觀察昇佳2021年前八月合併營收達41.26億元、年成長23.5％，改寫歷史同期新高。法人看好，昇佳第三季業績將可望創下單季新高，全年營收有望再締新猷，且2022年隨著5G滲透率持續提升，使5G機種市場持續擴大，昇佳感測器出貨動能可望更加強勁。

(時報資訊)

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