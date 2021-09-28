大陸十一長假即將來到，帶動觀光餐飲業，也相對使得食品類股股價有撐；包括統一（1216）、味全（1201）、南僑（1702）等食品大廠近期外資轉買，其中統一股價連三漲，味全27日漲幅逾2％、以22元作收。

味全甫在上月股東會宣示，未來在大陸事業經營上，將持續深化冷藏事業的區域發展與品牌、品類與通路策略的推動，其中在區域經營上持續精耕華東、快速發展華北、華南市場，包括在品牌、品類經營與新通路等營運發展加速，尤其是第四季十一長假、新曆年等消費旺季，在油品、麵食等大宗物資備貨力道強，帶動整體出貨動能，前八月營收130億、年增7.09％。

南僑8月獲利較去年同期減少0.12億元，主要係因南僑食品集團（上海）公司，綜合持股比率已由96.15％變動為81.73％，所以8月大陸油脂損益認列較原比率認列減少約1,400萬元；唯南僑8月營收16.63億，仍年增2.24％；累計前八月營收127.42億，年增16.76％，整體基本面在第四季出貨仍強勢，外資已在27日轉買，股價收漲1.25％、來到48.6元。

統一本業獲利穩定，上半年食品事業部營收年成長11.2％；至於統一中控上半年營收達人民幣130億、年增10.1％，但淨利人民幣8.47億元、年衰退20.5％，因下半年是消費旺季下，業績有機會轉正。

統一8月營收成長動能主要因為夏季食品、飲品、奶製品需求旺盛，統一中控8月營收增長，以及統一實業包材反應鋼價、價格調漲帶動營收增加。法人預期9月營收持續增溫，第三季營收與獲利可望穩定成長，在十一長假題材激勵下，外資由賣轉買，27日收漲來到69.5元。

(時報資訊)

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