今年密集處分、活化資產達50億元的皇鼎建設（5533），加碼科技廠辦再下一城，27日正式插旗新莊新北產業園區，搶下台通（8011）和慶通公司擁有的2,420.92坪工業地合建案；皇鼎表示，擬爭取適用工業區立體化方案，開發逾萬坪的科技廠辦大樓。

皇鼎27日召開董事會，通過新北市新莊區之合建相關事宜，與台通光電、慶通公司進行合建分屋，合建分配比例為地主55％、建方45％。全案預計投入總成本約20.5億元，計畫未來興建廠辦大樓出售。

據悉，皇鼎最新簽下的這塊新莊新北產業園區土地，為台通和慶通所有，為活化資產並充實長期營運資金，今年初曾一度進行公開標售這塊新莊新工段土地、面積約1,846.25坪，不過未能成功標售。 如今皇鼎出線，雙方採合建分屋方式，合作開發，計畫興建地上11層樓、地下3層2棟廠辦大樓。

皇鼎副總曹羅方表示，這塊地經過地主積極整合、擴大後，基地規模已成為2,420.92坪，土地使用分區為工業區的丁種建築用地，容積率為300％、建蔽率為70％，且為經濟部編定之工業區，適用工業區立體化方案。

曹羅方表示，目前該土地仍由地主台通自用辦公室，部分棟別則出租予他人、還帶有租約在，因此現階段皇鼎與地主將在租約尚未屆滿之際，同步規劃、請照並申請工業區立體化方案。

皇鼎前八月營收已達24.05億元，年增21.33％；受惠上半年廠辦大樓和土地陸續出清，上半年獲利大躍進，EPS達1.08元，已賺贏2018、2019及2020全年，回收資金達50億元，在滿手現金之際，近兩個月以來已密集「獵」進新莊、土城共三筆土地。

(時報資訊)

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