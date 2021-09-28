建大（2106）第四季除本業輪胎營運轉強外，旗下深圳廠區土地開發案，也開始進入實質開發作業，建大董事長楊啟仁27日表示，公司與香港上市公司佳兆業集團合作，開發建大深圳廠區總土地面積逾15萬平方米，其中，第一期開發案30日實施主體確認後，預定12月物業（不動產）拆除，2025年9月可物業回遷，建大可分回建築面積14.19萬平方米。

建大深圳廠新廠地點，因鄰近地鐵站及高鐵站優越地點交通便利，目前深圳當地每平方米單價最高可達人民幣10萬～12萬元，若保守以每平方米人民幣5萬元推算，法人預估，深圳廠區第一期土地開發案，可貢獻建大每股稅前盈餘約新台幣31.47元，未來潛在土地開發利益相當可觀。

至於建大深圳廠區土地二期開發案，預定2022年12月取得計畫同意書，2024年3月完成搬遷補償協議簽訂事宜，2025年1月至2028年10月興建，2029年3月辦理物業回遷移交作業。

建大深圳廠開發後，園區規劃一半為科技園區，四分之一為商辦大樓、四分之一為住宅區。楊啟仁說，建大規劃第一期開發計畫共六棟大樓，每棟樓15層以上，最快2024年完工，2025年9月可物業回遷。

建大旗下深圳廠區土地開發案，興建廠房（辦公樓）、配套宿舍（商務公寓）及小型商業服務設施（商鋪），第一期總建築面積達32.63萬平方米，因開發案已完成搬遷補償協議簽訂，9月30日實施主體確認後，預定今年12月物業拆除，2022年1月取得建設用地規劃許可證，2022年3月至2025年3月興建，2025年9月物業回遷。

建大深圳廠區土地開發後，第一期廠房、配套宿舍及小型商業服務設施，總規劃建築面積32.63萬平方米。其中，建大可分回14.19萬平方米，分得比率逾43.49％；佳兆業可分回18.43萬平方米，可分回比率逾56.5％。

(時報資訊)

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