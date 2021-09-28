造紙族群兩岸紙價喊漲，股價跟著飆！在大陸能耗雙控發威，大型陸廠紛紛停機限產，瓦楞紙價應聲大漲人民幣50～150元，永豐餘（1907）、榮成（1909）立馬跟漲；在台灣原物料成本續漲壓力扛不住下，華紙（1905）決定10月全面調漲紙價5～10％，正隆（1904）等醞釀三度調漲約10％。

漲價題材也帶動造紙類股27日漲聲響起，包括正隆、華紙、永豐餘三檔個股一舉攻上漲停，寶隆、榮成也分別勁揚逾8％、近6％，拉抬造紙類股指數大漲8.4％，創近一個月來新高，領漲台股。

在台灣，紙廠飽受生產成本續漲壓力，持續與客戶溝通調價。其中，煤炭從去年至今漲三倍，木片近兩個月上漲5～10％，廢紙近三個月也上漲三成，海運運費更是周周漲，已超過可以承受範圍，因此華紙決定10月全面喊漲。

正隆也受到國際廢紙攀升至每噸330美元，今年來累積漲幅達五成，加上燃料、運價也在漲，正隆醞釀第四季紙價再漲。

另外，大陸能耗雙控政策影響造紙廠，陸續降載、限產，甚至輪流停機，包括東莞玖龍工廠七台紙機10月1～8日停機，合計減產6.12萬噸紙與紙板；廣東理文計劃9月至12月二台紙機停機；據悉，無錫榮成PM2機台也有停機計畫等。

大陸紙廠這波停產潮，除了響應節能減排政策，也跟原料短缺、紙機升級改造等有關。禁廢令造成造紙纖維原料供應吃緊，加上限產、停產減少產能，推升單位成本，讓大型陸廠紛紛喊漲，台廠也將隨著市場動態調整，緊跟大廠報價水準。

永豐餘造紙基地在揚州，目前影響不大，必要時考慮添購發電機補足電力。揚州造紙廠8月受到疫情影響停工、降載，無法出貨，累積的庫存趁著這波高紙價出貨，將反映在9月財報上。

隨著大陸工紙原紙供給出現缺口，加上黃金周、雙11等年終購物節將至，大量消費、電商快遞包裝需求，帶動訂單明顯提升，支撐高紙價，正隆、榮成等台灣廠也有機會迎轉單賺高紙價。

目前正隆每月外銷大陸逾2萬噸工紙，還有2萬噸工紙外銷東南亞可做彈性調控；榮成台灣也有外銷再生漿支援大陸榮成，二林廠新紙機7月量產也有餘力迎轉單。

進入第四季為電商、外銷旺季，法人看好，紙廠價量齊揚，尤其是大陸在碳中和既定政策下，能耗雙控政策只會加緊，造成供給縮減，在需求進入旺季下，供需缺口將擴大，有利紙廠跟著受惠。

(時報資訊)

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