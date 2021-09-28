板卡廠映泰（2399）受惠居家辦公及加密貨幣帶動的挖礦效益，拉抬PC DIY裝機需求及礦板、礦卡銷售同步增溫，今年上半年已交出稅後淨利年增10倍、賺贏過去9個年度單年獲利的表現，更一舉提前達到全年拚增的目標。惟下半年在受到缺料、DIY及挖礦需求能見度不明等影響下，映泰對營運動能轉趨保守，將聚焦市場需求動向因應。

映泰上半年累計合併營收12.32億元、年增逾三成，毛利率在礦板、礦卡比重提升下，更以19.45％創高。稅後淨利在本業價量齊揚、業外又有股票和債券投資收益挹注下，更年增10倍、達2.16億元，稅後每股盈餘1.22元、超越過去9個年度的全年獲利表現。

以產品別來看，受惠挖礦潮效益，顯卡營收比重衝上15％、主板則從過往逾六成水準降至56％，IPC工業電腦產品營收比重則為7％，固態硬碟持穩占約13％。不過從營收數字來看，主板及顯卡業務皆有明顯增長，尤在礦板、礦卡比重拉升下，更帶動毛利率及獲利大幅揚升。

惟進入第三季以來，供應鏈缺料情況未緩解、CPU供貨亦吃緊，尤顯卡在需求持續強勁、但GPU及部分元件仍短缺下，映泰預期來自PC DIY及挖礦端的出貨動能都將較上半年走弱，加上固態硬碟目前報價走勢下滑，因此雖映泰全年營運成長目標已提前達陣，但下半年要比上半年增長有挑戰。

映泰8月合併營收受惠礦卡需求拉抬，加上GPU供貨好轉、帶動顯卡出貨，以52.4％月增、27.4％的年增幅，飆上2.78億元高點。惟9月在加密貨幣價格再度走跌，GPU供貨亦轉為吃緊下，法人預估其單月營收將隨之回檔。

(時報資訊)

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