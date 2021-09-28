中國大陸蘇州發布停電停產命令，導線架廠長科*（6548）及界霖（5285）在當地工廠配合政策停工至月底，但會調撥其它廠區產能以支援客戶需求，對營運影響不大。然而蘇州廠區停電造成導線架供給量減少，業界預期將使導線架缺貨情況加劇，而第四季導線價順利漲價後，明年上半年價格可望續漲，長科*及界霖營運持續看旺。

今年以來打線封裝產能供不應求，導線架同樣因需求跳增而出現缺貨，下半年因為進入出貨旺季，導線架缺貨且第三季價格順勢調漲，然而長科*及界霖的蘇州廠卻因中國能耗雙控的停電停產命令，預計將停工至9月底，雖然工作天數少了5天，但業者透過集團內其它廠區的產能調撥機制來維持出貨穩定，對營運並未造成重大影響。

不過，長科*及界霖的蘇州廠是重要生產據點，雖然只是短暫停工5天，但對供應鏈的影響卻具加乘效果，導線架缺貨問題恐因而加劇，並進一步推升導線架價格上漲。業者表示，目前導線架持續缺貨且訂單排程已看到年底或明年，蘇州近半個月陸續短暫停電，有時是幾個小時、有時是一整天，加上疫情影響導致金屬材料上漲，蘇州停電5個工作天後可能還會有新動作，都將造成導線架缺貨問題雪上加霜。

以導線架近期市況來看，第三季雖然有東南亞疫情蔓延及中國能耗雙控等外在環境因素影響，但在出貨暢旺及順利漲價下，界霖前8個月合併營收41.76億元，較去年同期成長53.9％，改寫歷年同期新高，而長科*前8個月合併營收79.91億元，與去年同期相較成長30.5％，同樣創下歷史新高紀錄。

第四季在產能仍跟不上訂單需求情況下，導線架價格將再度調漲。長科*母公司長華將自10月起調漲QFN及QFP導線架價格，漲幅介於8～25％之間。界霖受惠於國際IDM大廠訂單湧入，功率半導體導線架價格預估會再度調漲。法人看好長科*及界霖第四季營收及毛利率可望再攀高峰。

至於2022年導線架市況，業界維持正向樂觀看法，同時指出蘇州停電停產情況若在第四季反覆發生，導線架的交期恐會一延再延，且供給吃緊情況會因訂單的不斷積壓而惡化，因此預期導線架價格看漲到明年。法人預期在價漲量增下，界霖及長科*明年營運將再上層樓。

(時報資訊)

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