昆山限電引爆的停工潮再添兩家被動元件廠，電感廠臺慶科（3357）、晶片電阻廠旺詮27日均公告昆山廠停工，臺慶科昆山廠營收比重達15％，旺詮昆山廠產能比重20％，停工期間將以庫存因應。

迄27日止，昆山地區停工的電阻廠包括電阻二哥厚聲、旺詮、麗智、九豪，九豪因有高溫爐生產線，暫時不須完全停產，但是電力已降載30％，且九豪目前沒有太多陶瓷基板庫存因應，在眾多停擺的生產線中，以全球第二大廠厚聲最受注目。

外界關注國巨蘇州廠是否受衝擊？國巨標準型產品以蘇州廠為主要產能重鎮，佔整體標準型產能達70％，因廠房位於蘇州新區，地處市中心，不在這一次限電範圍，但是位於東莞的後段測包廠白天降電，僅開部份測包產能，夜間未限電時，測包產能可全開運作。

臺慶科昆山廠成立於2004年，員工數約200人，以生產積層晶片磁珠、電感為主力，臺慶科27日盤中公告，昆山市9月26日中午12點至9月30日24點停供工業生產用電，公司配合停工，停工期間以現有庫存因應並協調集團內其他廠區生產，以滿足客戶出貨要求。

臺慶科表示，昆山廠產能占公司整體營收約為15％，停工四日對於公司的營運尚未造成重大的影響。

而凱美（2375）除了位於東莞的鋁電廠停工三日，對鋁電營收約影響5％，凱美轉投資的晶片電阻廠旺詮屋漏偏逢，旺詮的大馬廠產能占比達60％，日前因大馬疫情嚴峻，致產線二度停工，旺詮的昆山廠也因這次突如其來的限電，27日開始停工。

凱美公告，旺詮昆山廠9月26日至9月30日公司配合當地政府限電，產線調休停工，停工期間以現有庫存來因應，以滿足客戶出貨需求，並密切觀察後續發展情形，凱美預計停工約4～5個工作日，對公司營運尚未造成重大的影響。

(時報資訊)

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