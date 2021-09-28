微控制器（MCU）廠盛群（6202）受惠於MCU缺貨漲價效應，使2021年前八月合併營收繳出歷史同期新高水準。法人推估，盛群全年獲利將可望年增幅超過五成，且目前MCU供給短缺效應將一路延伸到2022年帶動下，盛群2022年業績將可望更上一層樓。

盛群2021年全面受惠於MCU缺貨漲價商機，推動2021年前八月合併營收年成長30.7％至44.73億元的歷史同期新高，且隨著晶圓代工產能將一路吃緊到年底狀況下。法人預期，盛群第三季業績有望創下新高水準，帶動全年合併營收挑戰逼近70億元關卡。

據了解，這波晶圓代工產能吃緊效應將可望延續到2022年，其中不論8吋及12吋等晶圓製造產能都一路供給緊張，且隨著2021年晶圓代工廠數度調漲報價，加上MCU供給吃緊，盛群亦得以轉嫁增加成本給予客戶，使盛群營運繳出亮眼成績單。

觀察台積電、聯電、世界先進及力積電等各大晶圓代工廠由於產能吃緊，目前都已經啟動擴產程序，但晶圓代工廠擴廠時間最少要一年才能開始量產，供應鏈指出，目前各大晶圓代工廠在2022年開出的新增產能幾乎都已被各大IC設計廠及IDM大廠搶占一空，且留給MCU市場的晶圓仍舊供給有限，預期2022年MCU供給依舊保持在吃緊狀態。

法人看好，盛群2021年獲利有機會挑戰年成長逾五成歷史新高之外，2022年有機會持續受惠於MCU缺貨漲價商機，營運表現持續成長，帶動業績更上一層樓。

事實上，盛群除了缺貨漲價商機外，盛群近年來在市場拓展上更是大有斬獲，成功打入歐美市場，並切入無人商店及智慧健身器材等供應鏈，打破過往盛群僅手握中國客戶訂單的既定印象。

除此之外，盛群當前也持續鎖定安防及直流無刷（BLDC）等MCU市場，法人看好，盛群在海外客戶大舉下單帶動下，將可望讓安防及BLDC等MCU出貨量創下新高，且在各國消防法規及智慧商機推動下，2022年出貨動能可望持續衝高。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意