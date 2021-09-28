盤勢分析： 景氣仍在復甦的軌道上運行，但高基期、變種病毒等影響陸續浮現，成長的動能開始呈現趨緩。經濟合作暨發展組織（OECD）上周剛發布最新的經濟展望報告，將2021年全球GDP成長率預估值由先前的5.8％，下調至 5.7％，這是去年12月以來首度下修，雖然同時間將 2022 年的預估值自原先的4.4％，上調至4.5％，但凸顯現階段經濟回溫的力道正在減弱。

台灣經濟尚稱穩健，但是各產業有所差異。央行在第三季理監事會議把今年經濟成長率預估值由第2季預測的5.08％調升至5.75％，略低於主計總處8月預估的5.88％，台灣經濟研究院公布的8月份營業氣候測驗點調查，呈現製造業下滑幅度逐月趨緩，服務業最壞狀況已過。

製造業雖強但基期已高，8月份總金額達535億美元年增率 17.6％，連十八紅續創歷年同期新高，各大貨品接單從科技到傳產均保持成長，看似活絡，實際上，年增率是低於原預估的二成以上不如預期，9月預估值為580億至595億美元，是否能順利達標有待觀察。

值得留意的是，近期中國進入多事之秋，恒大集團的債務問題仍然尚未結束，自8月實施的「限電限產」政策逐漸擴大，有多個經濟活動居前的地區如蘇州、浙江、廣東以及東北等地陸續傳出電力短缺，甚至於是「限電停產」，當地企業與台商所受的影響以及後續效應值得留意。

另美國舉債上限調高的問題仍是懸而未決，儘管眾議院表決通過將暫停執行舉債上限至 2022 年，但民主、共和兩黨未達共識，本周在參議院的表決並不樂觀，根據估計，最快在 10 月 15 日觸及舉債上限，一些日常項目的資金將欠缺，不確定因素可能使投資者縮手觀望。

操作建議：

加權指數在7月15日創下18,034點的歷史紀錄後，開始拉回修正，到8月20日的16,248點止跌反彈，9月份進入16,800～17,650點之間的來回震盪，成交量大多在2千多億的水準，相較於兩個月前動輒5、6千億有人氣退潮跡象，推估短期內，大盤要立刻上攻並不容易。

盤勢可能進入「以時間換取空間」的整理盤，此時可維持原先的低水位持股，如逢回檔，酌量低接台灣50、中型100、櫃買50、高股息、ESG、永續等ETF；內需如觀光餐飲服務業將走出谷底，如晶華、美食、王品等或低檔有限。

特別提醒的是，製造業的「長短料」和供應鏈混亂等因素造成供需不透明，如果未來重複下單的規模高於預期，廠商和通路清庫存需要一段時間，將是企業經營的一大挑戰，則大盤將再拉回測試支撐，修正的幅度和築底的時間會更深更久，是必須防範的風險，手中的投資組合應設立停利（損）點，並嚴格執行。

(時報資訊)