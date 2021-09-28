本土疫情降溫，行政院將進一步鬆綁防疫管制，包括婚宴、KTV場所適度開放，搭配五倍券上路在即，內需動能可望顯著復甦，帶動資金轉進「解封概念股」，27日盤面由好樂迪（9943）領軍衝鋒，股價放量大漲逾7％，另東哥遊艇（8478）、亞洲藏壽司（2754）等同步吸金走揚。

連續三天零新增本土案例，行政院27日召開擴大防疫會議，考量本土疫情趨於穩定，規劃自本周起放寬部分場域防疫管制措施，並適度給予部分娛樂場所、藝文運動賽事及大型餐宴、婚宴開放空間，最快10月5日實施。

受國內放寬管制利多消息一出，市場反應疫情降級可能性升高，盤面資金積極湧入符合解封條件，第四季營運動能可望回溫的內需娛樂、餐飲、觀光類股，停業超過3個月時間的「K歌雙雄」好樂迪、錢櫃27日應聲大漲，好樂迪成交張數衝出逾兩年大量，股價強彈7,64％；錢櫃也大漲8.65％，興櫃收盤價87.8元。

除了適度鬆綁部分休閒娛樂場所之外，10月8日起五倍券正式開始使用，同樣可望挹注內需消費動能。台新投顧副總黃文清指出，五倍券使用期限與國人歲末聚餐的習慣重合，預期休閒餐飲業將受惠政策紅利，加上中國大陸實施政策限電，對電子族群旺季投下另一不確定因素，促使盤面資金湧入基期較低，且營運動能復甦的餐飲觀光類股。

群益投顧副總裁曾炎裕則表示，10月發放五倍券使用，預期發酵時間較快，今年第四季就可望看到效果。根據去年三倍券政府編列經費500億元，預估貢獻GDP 0.53％，帶動效益約1,016億元。五倍券政府編列預算1100億元，樂觀估計帶動2000億元效益，餐飲、觀光飯店、內需通路、電商平台將是短期可關注的五倍券主要受惠概念股。

(時報資訊)

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