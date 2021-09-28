在旺季帶動下，晶技(3042)董事長林萬興預估，第三季石英元件營收可望以39億元再創高峰，雖然第四季營收將會略為下滑、今年營收基期已高，林萬興仍看好在5G與車用等新應用快速增加下，明年營收有機會年增雙位數百分比，至於中國限電，他則指出晶技中國兩大廠區生產暫時不受影響。

晶技27日舉行法說會，由董事長林萬興主持，在筆電、5G、WiFi需求高漲帶動下，晶技去年底訂單能見度長達7個月，為了迎接需求成長，晶技今年的資本支出高達25.9億元，超過一半用於中國兩大廠區寧波、重慶，擴增小型化產品產能。

雖然林萬興強調晶技絕不輕易漲價，但是在持續優化產品組合與產能擴充下，今年以來晶技石英元件營收逐季成長，晶技在法說會中預估，第三季石英元件營收可望達到39億元，再創歷年來高峰。

然而，經過超過半年的訂單大好、重複下單後，長短料問題造成客戶零組件高庫存水位問題，已經浮上檯面，林萬興表示，8月時著手清理客戶的重複下單，總計約有5億元的訂單重新排程、2.8億元的訂單取消，以改善晶技與客戶的體質，經過整理與消費性電子淡季來臨下，晶技第四季營收將如先前預期般比第三季下滑。

林萬興強調，5G、車用、小型化產品出貨比重提高不僅拉高晶技的平均單價，同時也驅動毛利率上升，第三季毛利率有機會季增1～2個百分點，以第二季毛利率為36.53％來說，有機會挑戰37、38％，第四季向來需求較淡，晶技產品價格不會下滑，在第四季價格持穩下，毛利率有機會持穩在36～38％。

不過，中國同業看見石英元件需求大好、重啟擴產，林萬興表示，受限於機台交貨量，中國同業產能開出速度不快，而且晶技在成熟產品的產能與效率都優於中國同業，小型化、車載產品則領先中國同業，中國同業擴產對晶技影響不大。

因此，晶技今年營收基期已高，但他有信心在5G與車載帶動下，明年營收有機會達到雙位數百分比成長。

而在中國多省限電方面，林萬興表示，晶技寧波廠、重慶廠都與當地供電單位簽約高壓電，每個月用電量在簽約額度內就不會受影響，所以晶技中國廠區暫時不受限電影響，但是有多少客戶受影響還需要時間查證。

(時報資訊)

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