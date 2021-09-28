國泰建設歡慶57周年，秉持「誠信正派、專業負責、穩健經營」的理念，堅守購屋四大保證，用心提供大眾「實在好房子」！今年再度蟬聯「信譽品牌獎」房地產開發商類金獎，為消費者心目中值得信賴的房地產領導品牌，為了迎接57周年慶，官方臉書粉絲團特舉辦抽獎活動，歡迎民眾共同參與拿好禮。

「安心實在的好房子」是國泰建設成立57周年不變的承諾。國泰建設是台灣營建產業第一家股票上市公司，在全台各主要都會區興建各類型房屋突破5萬4千戶，建設總面積更高達837萬平方公尺。

國泰建設以「誠信、當責、創新」做為三大核心價值，提供「產權清楚、按圖施工、如期交屋、永續服務」等四大保證。展望未來，國泰建設將持續朝向綜合開發商及多角化經營，以住宅不動產為基礎，提升商用及經營型不動產比例，推動商用都更案，幫助都市土地活化再生，打造都市新面貌，延續國泰建設品質堅持、永續服務的品牌精神。

國泰建設以「看不見的堅持」職人精神，為住戶打造「最幸福的時光」，堅守購屋四大保證，同時秉持誠信正派、專業負責、穩健經營的理念，因此多次榮獲「信譽品牌獎」肯定，今年再度蟬聯2021年「信譽品牌獎」房地產開發商金獎，為消費者心目中值得信賴的房地產領導品牌。

為了迎接57周年慶，國泰建設聯合旗下國泰飯店觀光事業於官方粉絲團於臉書舉辦抽獎活動，抽獎時間自9月28日至10月11日（為期兩周），將送出慕軒與和逸飯店等多張住宿券與餐券，詳細抽獎資訊請參考國泰建設粉絲團：fb.com/cathayrealestate。

(時報資訊)