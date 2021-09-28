和泰汽車捐贈TOYOTA COROLLA CROSS油電旗艦版予慈心有機農業發展基金會，作為一車一樹植樹造林工作車輛，持續守護台灣海岸線與物種棲地生態。圖／業者提供 和泰汽車種樹種出名聲，2017年開始的「TOYOTA一車一樹」公益活動，邀請TOYOTA車主一起加入植樹行列，克服海岸造林的困境，在台灣沿岸植樹累積達50萬棵里程碑，協助減緩海岸線退縮、重建沿海生態圈。

和泰汽車更將植樹善舉推進武陵山區，於廢耕地植樹造林，協助國寶魚－櫻花鉤吻鮭的復育工程。TOYOTA透過一車一樹「包山包海」的推進植樹工程，積極促進台灣生態環境永續發展。

受地球暖化影響，近年來台灣海岸線不斷退縮，國土流失、生態破壞，搶救海岸線成為刻不容緩的任務。和泰汽車從2017年4月開始，展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，每售出一輛TOYOTA新車，就幫每位車主在海岸線種一棵樹，讓車主在買車的同時，也能一同為環境永續共存盡一份心力。

車主除可親自參與種樹、守護台灣海岸線的過程，和泰汽車更貼心在「一車一樹」活動官網上設置車主專區，讓車主可以上網查詢專屬樹木的相關資訊，包括種植樹種、種植時間、種植位置（含詳細的經緯度）等，車主還可以為自己的樹木命名、留下心願，擴大參與感。

三年護樹計畫

海岸造林成功

和泰汽車指出，台灣沿海地區多為乾燥貧瘠的沙丘土壤，加上高溫、土壤鹽化等惡劣的環境條件，海岸造林十分困難，TOYOTA一車一樹與行政院林務局、慈心有機農業發展基金會合作，植樹後進行三年的護樹計畫，包含挑選合適林地、規畫造林時程、依風向及遮蔭程度配置適宜樹種，以抗風耐旱的木麻黃、黃槿和相思樹等樹種作為海岸第一線林木，研發「水寶盆」種植技術，持續對樹苗給水、降低地溫，配合防風圍籬、灌溉系統為水寶盆補水等配套措施，提升整體造林環境，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。

除成功克服先天環境限制，四年多來海岸造林過程仍面臨許多挑戰。好不容易存活下來的植被卻時常遭遇颱風、火災、動物啃食、遊客踐踏等破壞，TOYOTA仍然秉持初心，持續補植、細心呵護每一棵樹苗。至今TOYOTA一車一數累積植樹達「50萬棵」里程碑，於台灣沿海打造180公頃綠色長城，減少1.1萬公噸二氧化碳，相當於29座大安森林公園年吸碳量。

和泰汽車指出，海岸造林效益除了減緩海岸線退縮外，更在種植過程中，意外發現沿海不毛之地因樹木涵養水源，林木產生之果實吸引鳥類、蜜蜂等動物回歸，有助復育當地物種，產生新的生態圈。未來TOYOTA一車一樹活動將到更多需要植樹造林的土地，持續維護台灣海岸線綠色廊道。

武陵山區植樹

助櫻花鉤吻鮭復育

沿海植樹、護樹的成果豐碩，和泰汽車也開始將TOYOTA一車一樹的守備範圍拉大，植樹大隊開進離島金門，今年9月更深入武陵山區，推動「廢耕地植樹造林」，擴大植樹效益至櫻花鉤吻鮭棲地復育。和泰汽車表示，過去武陵地區因過度開發，使台灣國寶魚－櫻花鉤吻鮭的棲地生態遭到破壞，面臨滅絕危機；在雪霸國家公園、武陵農場與林務局合力拆除攔砂壩，人工養殖放流、廢耕地植樹等努力下，至今已成功復育超過1萬尾，並推動「廢耕地植樹造林」，藉此淨化水質、穩定水溫，提供水棲昆蟲棲息，讓櫻花鉤吻鮭可生存於低於17度的水溫，並獲得穩定食物來源。

因此TOYOTA一車一樹今年投入武陵地區「廢耕地棲地復育造林計畫」，由TOYOTA一車一樹贊助，武陵農場提供廢耕地、林務局造林諮詢及樹苗提供、慈心有機農業發展基金會改善廢耕地地力條件及研發種植工法，期望結合公部門及民間團體的力量，在植樹與物種保育的經驗整合與共識下，擴大植樹造林於大甲溪上游重要支流櫻花鉤吻鮭棲地的復育效益。

和泰汽車並於武陵農場舉辦「TOYOTA一車一樹棲地復育 植樹造林啟動儀式」，與行政院退輔會、林務局、雪霸國家公園、慈心有機農業發展基金會，共同宣誓以植樹造林、串聯櫻花鉤吻鮭棲地的復育行動與願景，也期望能延續一車一樹達成50萬棵種植的感動，帶動更多單位、企業與民眾的熱血，一起植樹造林、守護台灣海岸線與生態多樣性。

和泰汽車表示，武陵廢耕地棲地復育造林計畫預計至2022年完成13,000棵樹木種植，並進行三年養護，擴大植樹效益至櫻花鉤吻鮭棲地保育，促進台灣生態環境永續發展。

(時報資訊)