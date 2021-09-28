防疫也不忘做公益，為協助新北市政府警察局擴大建置視訊會議系統，圓剛科技（2417）除助力新北市政府警察局擴大建置視訊會議系統，也同步針對企業、學校與政府機關開放七天試用方案，一同做好居家防疫，守護台灣。

新北市幅員廣大，橫跨29個區，地理環境差異很大，派出所、警分局常為了開會，得長途奔波，不僅耗時也費力。

看到新北市警局的痛點，圓剛科技決定借助智慧視訊科技來協助解決問題，慨捐內含新款網路攝影機PW-315及會議電話揚聲器AS311予新北市政府警察局，權充視訊會議設備，也順帶奉送視訊會議相關技術諮詢服務。

經由密切溝通，圓剛順利協助新北市警局將原來僅涵蓋警察局與16個分局及5個直屬大隊的視訊會議系統擴展為162個分駐派出所、16個分局、48個偵查、警備、交通分隊，以及警察局20個科室，再加上5個直屬大隊、隊、中隊，還有交大捷運分隊，一個不漏，全都兜在一起。

圓剛科技表示，這次共計有255個警政單位透過整合、順利完成「數位視訊全聯通」的建置，合計參與視訊會議的警員人數也高達1,345人，算是寫下警局與各內、外勤單位全聯通、同步進行視訊會議的先例。除了協助警政單位走向智慧科技，圓剛也同步開放有視訊會議需求的企業、學校與政府機關來申請免費試用，試用期達七天，希望透過實際試用親身感受一下視訊會議的便利。

(時報資訊)

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