在經濟部工業局「AI加值智慧製造產業推廣計畫」的支持下，台電公司、台灣智能機器人科技公司與工研院24日共同發表全機是國人自主開發的戶外巡檢機器人，不僅擁有AI人工智慧，更能有效提升巡檢效率，目前已實際運用在台電變電所場域，大幅降低巡檢高壓變電所的危險性，未來將持續累積機器人運用經驗，拓展應用到國營及民營企業變電站，提供智慧多元的電力服務及更安全的工作環境。

台灣電力公司配電處處長陳銘樹表示，近年來台電積極推動「智慧巡檢」，不只可以降低人員巡檢的安全，也可以提高全檢的效能。透過與台灣智能機器人科技的合作，成功的將AI人工智慧戶外巡檢機器人進駐台灣電力公司萬華二次變電所，依照中央控制室排定的巡檢時程，替電容器、主變壓器等設備安全做把關。

透過AI人工智慧技術學習巡檢路線，讓AI人工智慧戶外巡檢機器人一邊行走一並回傳巡檢影像到中控室，讓台電人員可以了解現場即時狀況，視需要派遣相關人員前往維護，大幅提升工作效率。

工研院機械所智慧機器人技術組組長黃甦表示，此次開發的巡檢機器人導入高效AI人工智慧演算法僅需25％的機器人大腦資源即可處理，突破傳統演算法需占機器人大腦65～70％負載的瓶頸，預留更多運算空間讓巡檢機器人在突發狀況時運算及應對，並同時能夠進行即時巡檢資訊數位化紀錄，有利於更高附加價值之預兆診斷或大數據加值資訊提取。

台灣智能機器人科技公司總經理黃國聰指出，目前國內開發之巡檢機器人，多是屬於室內型、非自主性。因此透過本次工業局AI人工智慧加值智慧製造產業推廣計畫，與台電公司、工研院合作將巡檢機器人透過AI人工智慧導航模組加值，讓機器人具備戶外環境之自主導航能力，將戶外巡檢作業，排程化、簡單化。且成功將此技術成功進駐台灣電力公司變電所巡檢作業上。

台灣智能機器人科技成功地開發行動影像攝影機（可移動式）結合AI工安偵測系統，可透過即時影像辨識偵測施工及現場作業人員之各種異常事件，發出即時告警，並將事件數據化記錄、追蹤與管理，希望透過該監控系統，能減少重大工安傷亡事件，亦能帶給業者更廣闊及產業的應用價值。

(時報資訊)