蘇州地區全面限電，顯示器代工廠瑞軒（2489）也受影響，公司表示，由於工廠屋頂有加裝太陽能板，有部分自有綠能發電，計算下來工廠預計停工兩天。由於正值季底，客戶也調整庫存，因此對於營運影響有限。

蘇州地區自26日到30日停供工業用電，由於蘇州是台灣光電廠生產重鎮，營運受到影響。瑞軒表示，此次限電主要是總量的管制，蘇州樂軒廠區內的屋頂都有加裝太陽能板，提供一部分自有綠能發電，以此計算下來，估計大約需要停工2天。另外，工廠也調配用電，盡量維持生產線運作，非產線的部分不供電、並且減少非必要用電，藉此降低限電衝擊。

瑞軒表示，疫情刺激遠距視訊會議、電競顯示器及電腦周邊商品需求，今年出貨量顯著較過去兩年大增。此外，越南廠擴建增加之產能自6月開始反應，電視、顯示器、滑鼠、Webcam等產品在產線滿載之下出貨量倍增，此外，面板價格下降，也有效帶動第三季出貨拉升。7月電視出貨達34萬台，8月出貨量衝上42萬台，累計今年前八個月出貨達到272萬台。

9月底雖然蘇州廠營運受到停電影響，不過工廠還有庫存可以因應客戶拉貨，預期9月整體出貨量還是會維持在高檔。

展望第三季，電競顯示器、滑鼠和Webcam需求仍強，電視出貨成長趨緩，不過整體來看，今年美國通路BestBuy訂單數量增加，另一方面，小米也增加了75吋電視訂單，都挹注第三季營運成長動能。

法人預估，瑞軒第三季營收相比第二季還有20％的高成長。此外，面板跌價，電視出貨增加，預期第三季毛利率也會有所改善。

(時報資訊)