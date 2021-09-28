雲端服務商伊雲谷（6689）正式跟證交所申請上市，預期將於近期從興櫃轉上市。伊雲谷以代理AWS雲端平台起家，去年陸續與Oracle、NI、Salesforce國際大廠合作，擴增代理的產品線，近期也取得微軟授權解決方案合作夥伴LSP夥伴資格，為伊雲谷再拓展的全新公有雲服務。伊雲谷有AWS、微軟兩大公有雲助陣之後，接下來也將積極擴張海外市場，預期將深入菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等亞太市場及美國，預期今年在東南亞也有望拓展不錯的成績。

伊雲谷上半年稅後淨利1.18億元，較去年同期增加47.5％；每股盈餘2.4元，也優於去年同期的1.63元。

IDC 2021年亞太區雲端預測報告指出，疫情期間，雲端產業的優勢更為突出，有更多企業採用雲端解決方案與服務以達成遠端協作與支援創新計劃。且在後疫情時代，企業對於轉型的需求越來越迫切。

不過伊雲谷表示，從過去的經驗觀察到，目前企業的運營技術和資訊技術仍形同二大獨立戰場，尚無法有效整合，且也面臨製造與流程自動化不足、上下游供應鏈資訊、企業掌握數據及分析數據能力不足，以及企業內部OT/IT人才培養不易等多項挑戰，造成數位轉型無法真正落實。

伊雲谷從2014年跨入雲端範疇，因為有豐富的雲端加值服務及數位轉型方案的導入經驗，雲端事業營收比重也快速提升。2020年，伊雲谷雲端事業營收已達39億元，年增56％；在去年整體公司營收比重中，雲端事業占比從38％提升至57％，企業級儲存硬碟產品則從62％下降至約43％。

去年伊雲谷延伸觸角，成立「智能產業事業部」，並與全球量測自動化業者國家儀器（NI）合作，成為國家儀器的台灣區授權代理商，持續在智慧製造、智慧監控，製造資訊整合串流與分析等應用領域深耕。也陸續與Oracle、Salesforce國際大廠合作，擴增代理的產品線，希望藉此滿足不同產業客戶全面的需求，包括資安、AI相關等領域。今年第二季成為微軟授權解決方案合作夥伴LSP資格，補上在AWS之外，另外一塊公有雲事業拼圖。

展望接下來發展，伊雲谷除了台港澳三地以外，也深入菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼等亞太地區及美國，今年預計將打入越南市場，搶攻東南亞雲端市場商機。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意