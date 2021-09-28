創業家兄弟（8477）27日表示，將處分子公司「新時代電商」給能率網通，每股售價為5.2元，交易總金額為2,600萬元，將在9月30日完成股權轉讓。創業家兄弟表示，「新時代電商」是旗下2019年發展出的垂直電商平台，專攻運動市場。然而在電商產業競爭白熱化的趨勢下，需集中資源做戰略布局，因此才將子公司出售給能率網通。

能率網通將100％收購創業家兄弟集團所屬「新時代電商公司」，並接手「運動市集」電商平台。能率網通表示，收購「運動市集」後，將結合能率網通旗下既有運動產業相關子公司資源，在「運動市集」原有的純電商的基礎上，打造一個專注於運動產業的OMO服務平台，為運動消費者，提供最佳性價比的產品及服務。

目前能率網通旗下已有「正能量運動公司」，擁有台灣運動社群平台「馬拉松世界」，並經營電商及北中南的線下實體店。此外，另有「佰勁公司」，代理高檔自行車用產品及「106 ClubHouse」實體店面服務車友會員；「系通科技公司」則開發製造各類運動智能裝置，如潛水錶、三鐵錶、自行車錶及高爾夫錶等；並提供消費者各項運動數據的雲端服務。

電商產業競爭，大者恆大的態勢越來越明顯，創業家兄弟近兩年來營運陷低谷，並開始逐步整併旗下資源，先前已先整併松果購物，朝向「一站購足」方向邁進，包括團隊整併、資源分配以及流量導引的成本都重新調整。

而這次處分新時代電商，創業家兄弟則表示，在電商競爭白熱化的趨勢下，需要集中資源做戰略布局，故近期由過去發展各個垂直型電商，轉型為集中資源的一站式策略來應戰市場，因此，現階段較難切出資源來發展運動市集的版圖。

與此同時，創業家集團表示，仍看好運動領域的發展，故出售給能率網通，藉由能率網通在線下穩健的運動經營事業，聯通線上銷售平台，為運動市場帶來更好的服務，股權轉讓將於9月30日完成。處分完成後，接下來將把資源集中近期生活市集與松果購物兩站的整併。

(時報資訊)

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