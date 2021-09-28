友達台中廠Fab 3和群創高雄8.5+8.6代廠，雙雙獲得世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）評選為「全球燈塔工廠（Global Lighthouse Network）」。面板雙虎推動數位轉型，智慧製造的實力獲得了肯定。

WEF評選出的「全球燈塔工廠」，是運用自動化、工業物聯網（IIOT）、AI、AIoT、數位化、大數據分析、5G等技術表現優異的智慧工廠。目前全球燈塔工廠共有90間，皆為在工廠中廣泛使用工業4.0技術的全球領先製造業。

友達董事長暨執行長彭双浪表示，本次獲選加入WEF全球燈塔工廠陣容，代表台灣製造業擁有迎向工業4.0的全球實力。第四次工業革命為友達帶來組織的思維轉變，最終期待為員工賦能，並推廣自主當責企業文化，成功推動數位與人才的轉型。

友達近年啟動組織轉型，從智慧製造、綠色製造和人才培育三大面向，展現第四次工業革命（4IR）的成果，是獲選全球燈塔工廠的關鍵因素。結合場域知識與資料科學技術，改造生產管理模式，讓友達從過去的反應式管理，轉變成預測式管理，成為友達最大的優勢。友達投入組織思維轉變的成果，於2018至2020年三年內，將生產成本降低15％，整體製造生產效率提升30％以上。此外，公司投入運輸自動化、以機器學習和電腦視覺自動檢查與維修產品、將IoT架構結合自動清潔解決方案、開發AI應用程式整合系統等，讓燈塔工廠於2018至2020三年間整體產能上升32％、先進製造良率提升60％。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，群創積極推動工業4.0，注重數位人才培育，導入工業4.0技術後，提升了整體營運效能與工作變革，以本次獲選的高雄廠區為例，利基型產品產量提升了22％，員工產值生產力也提高了8％，同時也提升員工的工作成就感。

群創高雄廠區透過自動化、數據化到智能化，實現群創XYZ數位轉型策略，投資先進的自動化、物聯網和分析技術，以提升製程、品質和問題解決能力，最終實現零缺陷計劃的願景，達成產品最終不良率降低33％的成果，利基產品比重增加22％，品質偵查時間降低90％，總產能增加10％。除此以外，用電量減少達2％，群創亦首創自動化液晶回收線。

(時報資訊)

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