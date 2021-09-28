受到供應鏈缺料及需求恐走弱的雜音影響下，不少研調單位及法人對於今年下半年及全年度的全球筆電市場看法出現雜音，不過TrendForce最新調查報告指出，雖Chromebook全年度出貨將低於原估的4千萬台以下，但其它筆電產品出貨則將明顯增長，帶動整體筆電全年出貨量來到2.4億台高峰、年增逾16％。

依TrendForce最新調查數字顯示，今年度含括Chromebook的全球筆電出貨規模，將年增16.4％、達2.4億台，其中Chromebook出貨量為3,600萬台，較其先前樂估的4,700萬台大幅下修。但在非Chrome的筆電出貨量，則從原先預估的近1.9億台，上調至突破2億台，亦使得整體筆電出貨總量較先前估的近2.37億台還高。

TrendForce指出，進入7月後，各國因疫苗施打率提升而逐步解封，整體筆電需求也在Chromebook出貨衰退達五成下有所放緩，不過來自歐、美等消費大國的返工潮則帶動另一波商用換機潮，加上品牌廠因應塞港問題、提前衝刺第四季旺季出貨，反而為第三季的筆電需求帶來支撐力道。

另一方面，微軟Windows 11新作業系統、及搭載英特爾新一代處理器的新機亦將於第四季接續發布上市，皆可望為下一波升級換機潮挹注利多，預期最樂觀的情況下，全球筆電第四季出貨量將可維持與第三季持平的水準。

至於展望2022年，隨著全球疫苗施打普及率再進一步提升，加上因疫情衍生的相關消費性需求褪去，全球筆電出貨總量將以7～8％走滑幅度回檔、降至2.2億台，惟仍能較疫情前的1.6億台高出6千萬台。

但TrendForce也預警，商用筆電市場需求能否延續，以及全球疫情會否再出現變化，TrendForce認為將是決定第四季整體筆電市場是否進入衰退期的關鍵指標。

若從供應鏈方面觀察，TrendForce指出，受到整體半導體零組件供應仍吃緊，IC類元件從WiFi模組、Type C電源供應及一般電源管理模組等料件都持續短缺，同時主流的14～16吋FHD IPS面板供貨亦緊俏。

不過在中低階的HD TN筆電面板需求已逐漸被滿足，11.6吋的筆電面板更已出現供過於求的跌價走勢，TrendForce亦預期，隨筆電需求進入高原期之際，第四季整體筆電面板市場將可望逐步達供需平衡。

(時報資訊)