因應外界對紓困舉債疑慮，財政部27日上午召開記者會指出，從2016年底到今年8月底，近五年中央政府長短期債務約增加3,675億元，其中包含紓困特別預算分年舉借數3,565億元，扣除疫情因素，長短期債務僅增加110億元。

財政部政務次長阮清華表示，中央政府一年以上長期債務占前三年度名目國內生產毛額GDP平均數比率（長期債務比率），從2012年底高峰36.3％逐年下降至2019年底29.7％，連七年下降，蓄積財政能量。

但2020年起，全球受疫情影響，台灣連兩年擴大歲出推動擴張性財政政策如紓困振興政策，導致預算差短及債務略增，2021年底債務比率估略升至33.5％。

阮清華認為，目前債務仍符合公共債務法所訂40.6％上限規定，以今年度債務比率計算，可舉債額度約1.5兆元，尚具足夠財政韌性支應緊急重大政務所需。

據財政部國庫署統計，截至2021年8月底，中央政府一年以上長期債務實際數為5兆7,098億元，而未滿一年短期債務約1,400億元，合計長短期債務為5兆8,498億元。

以2016年底而言，中央政府2016年底長期債務為5兆3,393億元、短期債務為1,430億元，合計長短期債務為5兆4,823億元。

財政部指出，以今年8月底與2016年底比較，近五年中央政府債務為淨增加3,675億元，主要為紓困預算分年舉借數合計3,565億元，惟2017年、2019年分別實質減債863億元、321億元情況，因此若扣除掉紓困特別預算，實質債務僅增加百億元規模，並無外界所說的五年舉債6千億元規模。

另在今年稅收情況良好前提下，財政部預估今年可將全年超徵數用於實質還債，初估可償還850億元，實質債務數有望再減少。

(時報資訊)