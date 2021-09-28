中央銀行公布8月存款不足退票金額增加至37.06億元，為今年以來新高，月增達41.13％；但前八個月累計退票金額年減19.38％至235.73億元，仍創下同期歷史新低紀錄，主要是6月紓困4.0啟動，有需求企業的貸款普遍到位。

根據央行統計，8月存款不足退票金額月增逾四成，且年增8.78％，主要是低基期效應。至於前八月合計退票金額235.73億元，低於原本同期史上最低紀錄的1988年241.17億元，刷新最低紀錄，主要是去年以來國內疫情控制良好，加上政府紓困一波又一波，個人及企業退票情況持續低且穩定。

統計顯示，今年1月、2月、4月及7月退票金額均低於30億元，其他3月因春節季節性因素遞延效應，及5月本土疫情升三級，6月紓困資金未全數到位，8月月底峰日遞延等，退票金額高於30億元，凸顯政府紓困，確實讓中小企業得到有力的金援。央行4千億元中小企業專案貸款，核准金額累計至9月23日，已衝破總額至4,016.5億元。

央行指出，8月票據交換張數為684萬多張，月增44.46％，交換金額1兆3,171億元，月增19.58％。

8月存款不足退票張數共4,198張，占票據交換張數比率為0.06％，月減0.02個百分點。存款不足退票金額37.06億元，占票據交換金額比率為0.28％，月增0.04個百分點，主要是8月大戶退票增加。

8月公司戶退票張數占全體退票張數比重較7月減少2.59個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較7月減少17.7個百分點。大戶指每戶退票金額達1億元以上，8月大戶僅一戶，為個人戶、金額8億元。

銀行授信主管強調，本土疫情可望再降級，配合振興五倍券上路，先前受衝擊的內需產業及零售業，在紓困資金力挺下，預料退票情況將可持續穩定到年底。

(時報資訊)