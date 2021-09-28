中央銀行對八個特別管制區取消二戶寬限期，銀行業者指出，此舉恐怕會推漲這八個都會區外其他地區的房價，尤其是中南部包括台中、台南、高雄三大都會區買房陣地可能移轉到鄰近縣市，有可能使這些「非二戶管制區」的房價反而升高，接下來恐將使央行管制的地區愈擴愈大。

銀行業者表示，投資客其實早在去年及今年3月央行的打房禁令就已大舉縮手，這次央行下達的「二房」取消寬限期禁令，實際上被打到主要是首購族或換屋族，前者買房只要是與二戶打通相關包括透天厝，後者只要現有貸款的居住屋沒有完成所有出售程序，包括最後的抵押權塗銷等，都會被此次禁令掃到，市場也在觀察將如何牽動這些首購族或換屋族的「跨區移動」。

銀行業者認為，以北台灣為生活圈的首購族或換屋族，大概沒什麼移動的空間，尤其是往北移動，因為目前看來，北台灣從包括基隆在內的雙北市，到桃園、新竹縣及新竹市，都完全在央行二房管制令的籠罩下。

但中南部則不同，金融圈人士指出，八個限制區，北台灣現在就有五個，可說已「全體淪陷」，但中南部地區則僅台中、台南、高雄三大市被列管，因此不論是想要買房但不想被央行規定「限制房型」的首購族，或是想要換屋但不想賣掉舊屋的換屋族，移轉空間較大。例如，高雄的未來可能換到屏東買房、台中可能移到彰化或北移到苗栗，台南可能移到嘉義、雲林。

但銀行業者表示，中南部購屋族固然可從這三個都會區外其他縣市暫時找到避風港，但「能撐多久不知道」，因接下來這些地區不論是成交量增加，或房價攀升狀況，都將成為央行後續的重點觀察指標。

尤其是央行在後續的金檢上，仍發現二房的房貸業務量降不下來，甚至發現中南部三個都會區之外的其他地區，二房的房貸量也開始顯著增加，接下來央行恐怕會在中南部納入更多被限制區，甚至直接從房貸成數下手，砍二戶房貸成數。

(時報資訊)