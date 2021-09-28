中國人民銀行貨幣政策委員會24日召開2021年第三季例會，會議指出，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持流動性合理充裕，會議並強調，要「維護房地產市場的健康發展」。這是自2009年以來，人行貨幣政策季度例會首度提到「房地產」議題，引起外界關注。

澎湃新聞報導，人行官網27日公布上述例會的內容。該會議由人行行長易綱主持，會議指出，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名目經濟增速相匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。支援銀行補充資本，提高服務實體經濟和防範金融風險的能力。

在利率和匯率政策上，第三季貨幣政策委員會例會延續了第二季的表述。會議指出，健全市場化利率形成和傳導機制，優化存款利率監管，繼續釋放貸款市場報價利率改革潛力，推動實際貸款利率進一步降低。深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

會議並指出，維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。報導指出，自人行2009年第一季披露貨幣政策季度例會內容以來，這是首度提及「房地產」議題。此外，相較上一次例會，第三季會議更強調金融對實體經濟的支持，直接表明「堅持把服務實體經濟放到更加突出的位置，維護經濟大局總體平穩」。

報導稱，在8月19日，人行及銀保監會等金融監管部門已關注到房地產問題，約談恒大集團高管。當時人行指出，恒大身為大型房企，必須積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定。

(時報資訊)